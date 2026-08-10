ラクロス
陸上
【陸上競技】第21回トワイライト・ゲームス結果・男子砲丸投 山田暉斗が準優勝も&#...
硬式野球
【硬式野球】関西遠征６日目 / 遠征最後のOP戦は強豪社会人相手に引き分け
硬式野球
【硬式野球】関西遠征5日目 /大阪ガスとのオープン戦に挑み、遠征もいよいよ終盤へ
硬式野球
【硬式野球】関西遠征３日目 /最高気温34度の猛暑の中NTT西日本との合同練習に汗を...
硬式野球
【硬式野球】関西遠征２日目 /関西遠征初戦・関大に敗戦も前向く 中村騎士「いい...
水泳
【水泳】女子４×200mフリーリレー大逆転優勝！ 女子総合２位、男子総合４位で幕を...
硬式野球
【硬式野球】「勝負強さ」を磨き13季ぶりの天皇杯奪還へ 大島公一監督が語る春の...
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【水泳】女子100ｍ背泳ぎでワンツーフィニッシュ！ 桐山、岡村が個人種目２冠達成...
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【女子ラクロス】あと一歩届かなかった勝利―激戦の末に無念の連敗/関東学...
関東学生リーグ戦 対明大 2026年8月9日(日) 大井ホッケー競技場サブピッチ 関東学生リーグ第３戦、相手は強豪・明大。夏合宿...
フィギュア
【フィギュアスケート】「全日本を目指して」髙橋舞がSPで首位発進！ ラス...
関東サマートロフィー2026 2026年8月9日(日)～10日(月) KOSĒ新横浜スケートセンター 今年も関東サマートロフィー...
陸上
【陸上競技】第21回トワイライト・ゲームス結果・男子砲丸投 山田暉斗が準...
第21回トワイライト・ゲームス 2026年8月8日（土） 世田谷区立総合運動場陸上競技場 日本選手権から2ヶ月が経過し、厳しい暑...
硬式野球
【硬式野球】関西遠征６日目 / 遠征最後のOP戦は強豪社会人相手に引き分け
関西遠征6日目 日本生命戦 2026年8月9日（日) 日本生命貝塚グラウンド 関西遠征6日目では、午前に日本生命とのオープン戦が...
硬式野球
【硬式野球】関西遠征5日目 /大阪ガスとのオープン戦に挑み、遠征もいよい...
関西遠征5日目 大阪ガス戦 2026年8月8日（土) 大阪ガス今津総合グラウンド 関西遠征5日目では、午前に大阪ガスとのオープン...