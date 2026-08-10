【硬式野球】関西遠征６日目 / 遠征最後のOP戦は強豪社会人相手に引き分け

関西遠征6日目 日本生命戦 2026年8月9日（日) 日本生命貝塚グラウンド 関西遠征6日目では、午前に日本生命とのオープン戦が...